Clases 2026: coordinan operativo de tránsito escolar

En el marco de la planificación del ciclo lectivo 2026, miembros de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr) recibieron en su sede a funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes para avanzar en una agenda de trabajo conjunta vinculada a la seguridad y organización del tránsito en inmediaciones de establecimientos educativos privados.

El presidente de Fecorr, Roberto Baéz y el secretario de la Federación, Adrián Travasoio, recibieron al secretario de Movilidad Urbana, Dr. Yamandú Barrios, y el subsecretario de Movilidad Urbana, Dr. Lisandro Rueda, junto a representantes del Departamento de Tránsito Municipal y de la Cámara de Colegios Privados de Corrientes.

La reunión tuvo como objetivo principal articular acciones y coordinar información de cara al inicio de clases, especialmente en lo referido a la circulación vehicular en los horarios de ingreso y egreso escolar, la delimitación de zonas de estacionamiento, la implementación de señalización preventiva y la presencia de agentes de tránsito en puntos estratégicos.

Asimismo, se analizaron medidas de concientización destinadas a las familias, con el propósito de promover conductas responsables y contribuir a la reducción de situaciones de congestión y riesgo vial en los entornos escolares.

Desde la Cámara de Colegios Privados destacaron la predisposición y el compromiso del equipo municipal, valorando el espacio de diálogo institucional como una herramienta fundamental para fortalecer la convivencia urbana y priorizar la seguridad de estudiantes, familias y trabajadores de la comunidad educativa.

Ambas partes coincidieron en la importancia de sostener un trabajo articulado y continuo durante el año, con el objetivo de garantizar un inicio de clases ordenado y seguro en la ciudad.