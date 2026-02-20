¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Carnavales de Corrientes Lautaro Midón puente Chaco-Corrientes
Carnavales de Corrientes Lautaro Midón puente Chaco-Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Incendio en un basural a cielo abierto alarmó a vecinos en el San Cayetano

Incendio en un basural a cielo abierto alarmó a vecinos en el San Cayetano

El foco ígneo se registró en la intersección de Rodríguez y Hungría. En el lugar había gran cantidad de residuos y colchones, a pocos metros de viviendas, lo que generó temor entre los vecinos.

Por El Litoral

Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 19:54
Bomberos Voluntarios de Corrientes

Un incendio se desató este viernes a las 14,15 en un basural a cielo abierto ubicado en la zona de San Cayetano, en la intersección de las calles Rodríguez y Hungría. En el lugar había una cantidad de residuos, colchones en desuso y demás elementos que comenzaron a arder en inmediaciones de viviendas. 

Hasta el lugar acudió una dotación de bomberos voluntarios, que trabajó para controlar el foco ígneo y evitar que las llamas se propaguen hacia sectores cercanos, especialmente debido a la proximidad de viviendas.

En las imágenes registradas en el lugar se puede observar una extensa acumulación de residuos, incluyendo colchones y distintos tipos de desechos, dispuestos en una larga fila a cielo abierto. La cercanía con las casas generó preocupación entre los vecinos, no solo por el riesgo de que el fuego se extienda, sino también por el humo y los posibles efectos en la salud.

Este tipo de situaciones vuelve a poner en evidencia la problemática de los basurales informales en sectores urbanos, que representan un riesgo ambiental, sanitario y de seguridad para la comunidad.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD