Boca Unidos ensaya frente a Sarmiento

En su primer partido de pretemporada, Boca Unidos visitará este sábado a Sarmiento de Resistencia. La actividad dará inicio a las 8 en el estadio Centenario y contemplaría dos encuentros para darle ritmo a todos los integrantes de los planteles.

Boca Unidos comenzó a transitar su cuarta semana de preparación y recién afrontará su primer amistoso. El pasado fin de semana se suspendió el encuentro frente a Romang FC y el DT Lucas Batistuta cambió ese partido por tres bloques de fútbol.

El DT probó con dos formaciones. Una estuvo integrada por Luis Ojeda; Bryan Mendoza, Ataliva Schweizer, Lisandro Ramírez y Gustavo Mbombaj; Lautaro Ludueña, Ángel Piz y Leandro Gómez; Brian Pérez, Saúl Abecasis y Cristian Chávez.

En tanto que la otra fue conformada con Federico Quijano; Elías González, Julián Fuyana, Pablo Moreyra y Yasir Olivares; Diego Sanchez Paredes, Tiago Villanueva y Lucio Velasco; Daniel Villalva, Claudio Alonso y Lautaro Mendoza.

La semana comenzó con otro jugador confirmado como refuerzo en el equipo correntino. Se trata de Lucio Velazco, un extremo de 20 años que llega de Belgrano de Córdoba.

El sábado 28 se repetirá el cruce entre Boca Unidos y Sarmiento pero en el complejo Leoncio Banítez.