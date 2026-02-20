Relevan daños a productores de las cuencas hortícola y citrícola en seis localidades

Tras el temporal registrado el jueves en distintos puntos de Corrientes, el Gobierno provincial activó un operativo de relevamiento para evaluar la situación de los productores en las principales cuencas productivas. Durante la mañana del viernes, técnicos y delegados del organismo, junto a intendentes de las localidades afectadas, tomaron contacto con productores con el objetivo de realizar un primer sondeo del impacto climático.

Sectores afectados

La medida fue instruida por el gobernador Juan Pablo Valdés y ejecutada a través del Ministerio de Producción. En la costa del río Uruguay, las tareas se concentraron en Monte Caseros, Mocoretá y Juan Pujol, donde se evaluó el grado de daño en plantas y frutos del sector citrícola, una de las economías regionales más importantes de esa región. Con los datos finales, se prevé instrumentar herramientas de asistencia para sostener las actividades.

En paralelo, otro equipo se desplegó en la costa del río Paraná, puntualmente en Cruz de los Milagros, Santa Lucía, Lavalle y Cecilio Echeverría, localidades que integran la cuenca hortícola. Corrientes es la provincia con mayor superficie de producción hortícola bajo cobertura del país, por lo que los fuertes vientos impactaron principalmente en estructuras de invernaderos y tendaleros.

Las recorridas se realizaron de manera articulada entre Provincia y Municipio. El ministro de Producción, Walter Chávez, explicó que por indicación del gobernador se organizó el trabajo para que los técnicos estén rápidamente en territorio y así conocer con precisión la magnitud de los daños.

“El objetivo es tener un diagnóstico claro para avanzar con las herramientas que estén a nuestro alcance y acompañar a los productores en este momento”, señaló Chávez.

Además, detalló que en la cuenca hortícola el impacto se dio principalmente en estructuras por los fuertes vientos, mientras que en la costa del río Uruguay el granizo afectó directamente a algunas especies de mandarinas próximas a cosecha.