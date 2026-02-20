Siniestro vial en Corrientes: murió un hombre tras chocar su camioneta contra un árbol

Un hombre murió en un siniestro vial en Corrientes durante la noche del jueves. El hecho se produjo alrededor de las 23, a metros de un control policial en la zona de acceso al barrio Laguna Brava. La víctima fue identificada con el apellido Romero

Por causas que no fueron informadas, la camioneta que conducía la víctima despistó y chocó contra un árbol. Se trata de una Toyota Hilux de color rojo.

El siniestro ocurrió en la intersección de la ruta provincial 99 y la avenida Raúl Alfonsín. El lugar se encuentra muy cerca del puesto de control de la Comisaría 10, sobre ruta 5.

Tras el impacto, el conductor quedó atrapado entre los restos del vehículo. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 10 y de unidades especiales para rescatar el cuerpo.