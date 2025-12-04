Corrientes: choferes de colectivos recibieron el pago de sueldos y no habrá paro

La amenaza de un nuevo paro de colectivos quedó desactivada en la ciudad. Este jueves por la tarde, la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) Corrientes confirmó a El Litoral que los choferes recibieron sus sueldos y que el servicio funcionará con normalidad este viernes.

Choferes recibieron el sueldo

El secretario de la UTA en Corrientes, José Luis Sabao, explicó que " en Corrientes ya depositaron sueldos la mayoría de las empresas, estaría faltando Miramar, que normalmente impacta a la noche. Es decir, que está todo normal”.

Con ese panorama, el sindicato dio por resuelta la situación salarial que había encendido las alarmas horas antes.

Medida de fuerza anunciada

Durante la mañana, la organización gremial había advertido que el incumplimiento en el pago de salarios por parte de algunas compañías del transporte urbano podía derivar en una medida de fuerza desde la medianoche. La posibilidad de un paro generó preocupación entre los miles de usuarios que dependen del servicio para movilizarse.

La confirmación del depósito de haberes lleva tranquilidad tanto al sector como a los pasajeros. Fuentes sindicales señalaron que el paro iba a definirse durante la noche, pero el escenario cambió tras la regularización de los pagos.

De este modo, el transporte urbano continuará operando con normalidad este viernes, y por el momento no se prevén nuevas medidas de fuerza.