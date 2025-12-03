Asueto administrativo por el Día del Empleado Público en Corrientes

Este jueves 4 de diciembre se conmemora el Día del Empleado Público Provincial, establecido por la Ley 4067/86, por lo que la Administración pública de Corrientes no brindará atención en varios de sus organismos. La fecha es considerada no laborable para los trabajadores estatales y regirá como asueto administrativo con determinadas excepciones.

En este marco, la mayoría de las dependencias provinciales permanecerán cerradas. Entre ellas, el Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes (Ioscor) y el Instituto de Previsión Social (IPS) no atenderán durante toda la jornada al igual que en otras oficinas de ministerios y entes descentralizados, excepto en aquellos que dispongan de guardias para garantizar servicios esenciales.

Por su parte, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) confirmó que mantendrá atención normal, asegurando la continuidad de sus servicios habituales.

Además, los establecimientos escolares de la Provincia brindarán clases normalmente. Mientras que en los organismos catalogados como servicios esenciales, tales como hospitales, centros de salud y áreas de emergencia y seguridad, se garantizará la atención mediante guardias dispuestas para asegurar la prestación básica a la comunidad.

Las actividades regulares en las oficinas públicas provinciales se reanudarán el viernes 5 de diciembre.