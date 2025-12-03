La Juventud Radical propone a la correntina Clara Gortari para la presidencia nacional

Este miércoles se conoció un comunicado firmado por decenas de dirigentes de la Juventud Radical de la provincia de Corrientes, donde respaldan la candidatura de Clara Gortari para presidir la Juventud Radical a nivel nacional.

La elección de autoridades partidarias se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este marco, los firmantes destacan que Gortari “representa una generación que combina formación, gestión y empatía, con la convicción de que la política debe volver a transformar la vida de las personas”.

Actualmente, la joven dirigente es delegada nacional de la UCR por Corrientes, tiene 29 años, es Licenciada en Ciencia Política y desde hace cuatro años se desempeña como Directora de Juventud del Gobierno de Corrientes.

El comunicado, titulado “¡En Argentina hagamos futuro!”, plantea la necesidad de construir una Juventud Radical “moderna, federal y cercana”, enfocada en las demandas reales de las y los jóvenes del país.

A continuación, parte del mensaje difundido. “Los jóvenes radicales de la Provincia de Corrientes asumimos el compromiso de construir una Juventud Radical a la altura de los desafíos del siglo XXI. Queremos una organización moderna, federal y cercana, que vuelva a hablar el idioma de los jóvenes y proponga soluciones reales para estudiar, trabajar y proyectar una vida digna en nuestro país”.

Los dirigentes remarcan además que el apoyo surge en un marco de acompañamiento al liderazgo del gobernador Gustavo Valdés, presidente del Comité Central de la UCR de Corrientes, y del gobernador electo Juan Pablo Valdés. “Con el liderazgo del Gobernador Gustavo Valdés y el acompañamiento del Gobernador electo Juan Pablo Valdés, apoyamos la candidatura de Clara Gortari para conducir el Comité Nacional de la Juventud Radical. Con ella, comenzamos a hacer realidad una juventud radical que no sólo sueñe con el futuro sino que empiece a construirlo hoy”.

Firmantes

Entre los firmantes figuran vicepresidentes, secretarios, delegados y presidentes de comités distritales de toda la provincia, entre ellos:

Lautaro Barbis (Paso de la Patria)

Melissa Gaya (Yapeyú)

Lucas Martínez (Saladas)

Victoria Ojeda (Capital)

Javier Benítez (Paso de los Libres)

Yoana Maidana (Colonia Pando)

José María Giménez (Capital)

Fernando Alegre (Paso de los Libres)

Ayelén Benítez (Virasoro)

Juan Marcelo Insaurralde (Mantilla)

Lucía Custidiano (Santa Lucía)

Nicolás D’Onofrio (Lavalle)

María Anyelen Estebenet (San Isidro)

…y más de 40 dirigentes de toda la provincia.

Desde la organización aseguran que las firmas siguen aumentando en apoyo a la candidatura de Gortari.