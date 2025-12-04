Corrientes: en un operativo contra el narcotráfico se hallaron 15 plantas de marihuna

La Policía de Corrientes informó que este jueves realizó un operativo en un barrio de la capital correntina, donde se secuestraron plantas de marihuana y envoltorios fraccionados de la misma. Una persona resultó detenida.

En la mañana de este jueves se realizó un allanamiento en un domicilio del barrio Esperanza de la ciudad Capital por parte de personal de la Comisaría XVI Urbana.

El operativo es resultado de una investigación, tras la cual se diligenció una orden de allanamiento que resultó en el secuestro de 15 plantas de marihuana y envoltorios con la misma sustancia. Además, se produjo la detención de un hombre mayor de edad.

En el caso intervino personal de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes realizaron los narcotest correspondientes.

El demorado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia mencionada, donde se continúan con los trámites de rigor.