Corrientes Corrientes Juan Pablo Valdés
Juan Pablo Valdés presentará a su gabinete el 11 de diciembre y estira la definición del bono navideño

El gobernador electo de Corrientes anunció que un día después de su asunción, presentará a su nuevo gabinete. 

Por El Litoral

Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 11:39
GENTILEZA.

A pocos días de finalizar la transición, el gobernador electo de CorrientesJuan Pablo Valdés, confirmó la fecha en que dará a conocer a su equipo de gobierno, que asumirá funciones tras el traspaso de mando de su hermano, Gustavo Valdés.

Presentación del gabinete

Valdés asumirá formalmente el 10 de diciembre y presentará a sus ministros un día después, el 11 de diciembre.

"Vamos a tomar el juramento con seguridad a todos y lo vamos a ir resolviendo si es por parte o todo junto", indicó el mandatario electo.

Pese a las especulaciones sobre la posible fusión de ministerios para reducir la estructura estatal, Valdés no adelantó nombres ni confirmó si llevará a cabo dicha reducción de carteras provinciales.

Prioridad en salarios antes del bono navideño

Consultado nuevamente sobre la posibilidad de otorgar un bono navideño o un plus especial a los trabajadores estatales, el gobernador electo mantuvo la cautela, priorizando las obligaciones financieras del Estado:

"Primero vamos a cumplir con las obligaciones que son el sueldo y el aguinaldo, los plus y después vamos a evaluar claramente cuando lleguemos la posibilidad o no de un bono", señaló Valdés.

El anuncio sobre un posible bono se hará "en tiempo y forma", agregó el mandatario, tras participar en la inauguración de obras de pavimento en el barrio La Chola de la capital correntina.

