Corrientes definió su ciclo lectivo 2026: todas las fechas clave

El Ministerio de Educación de Corrientes dio a conocer el calendario oficial para el ciclo lectivo 2026.
El documento precisa la extensión del período de clases, los requisitos mínimos de carga horaria y la estructura del año lectivo para los tres niveles obligatorios: Inicial, Primario y Secundario.
Fechas clave del calendario escolar 2026
-
Inicio del Ciclo Lectivo: el período lectivo para Nivel Inicial, Primario y Secundario comenzará el 2 de marzo de 2026.
-
Finalización del Ciclo Lectivo: el Ciclo culminará el 18 de diciembre de 2026.
-
Receso escolar de invierno: será del 13 de julio al 24 de julio de 2026.
Estructura académica y carga horaria
La resolución establece que todo día de clase efectivo tendrá una duración mínima de cuatro (4) horas reloj.
En cuanto a las horas efectivas anuales a alcanzar, se fijaron los siguientes mínimos:
-
Nivel Inicial: 570 horas reloj.
-
Nivel Primario: 852 horas reloj.
-
Nivel Secundario: 925 horas reloj.
Se definieron las etapas de duración de los cuatrimestres:
-
Primer Cuatrimestre: 2 de marzo al 31 de julio de 2026.
-
Segundo Cuatrimestre: 1 de agosto al 11 de diciembre de 2026.
El Ministerio aclara que las autoridades escolares podrán proponer modificaciones a la duración del ciclo o al receso "cuando lo aconsejen razones geográficas, climáticas, económicas, sociales o sanitarias".