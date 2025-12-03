Corrientes definió su ciclo lectivo 2026: todas las fechas clave

El Ministerio de Educación de Corrientes dio a conocer el calendario oficial para el ciclo lectivo 2026.

El documento precisa la extensión del período de clases, los requisitos mínimos de carga horaria y la estructura del año lectivo para los tres niveles obligatorios: Inicial, Primario y Secundario.

Fechas clave del calendario escolar 2026

Inicio del Ciclo Lectivo: el período lectivo para Nivel Inicial, Primario y Secundario comenzará el 2 de marzo de 2026 .

Finalización del Ciclo Lectivo: el Ciclo culminará el 18 de diciembre de 2026 .

Receso escolar de invierno: será del 13 de julio al 24 de julio de 2026.

Estructura académica y carga horaria

La resolución establece que todo día de clase efectivo tendrá una duración mínima de cuatro (4) horas reloj.

En cuanto a las horas efectivas anuales a alcanzar, se fijaron los siguientes mínimos:

Nivel Inicial: 570 horas reloj.

Nivel Primario: 852 horas reloj.

Nivel Secundario: 925 horas reloj.

Se definieron las etapas de duración de los cuatrimestres:

Primer Cuatrimestre: 2 de marzo al 31 de julio de 2026 .

Segundo Cuatrimestre: 1 de agosto al 11 de diciembre de 2026.

El Ministerio aclara que las autoridades escolares podrán proponer modificaciones a la duración del ciclo o al receso "cuando lo aconsejen razones geográficas, climáticas, económicas, sociales o sanitarias".