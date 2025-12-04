Caza furtiva en Corrientes: detuvieron a dos hombres por transportar animales faenados

La Policía de Corrientes secuestró armas de fuego y animales faenados durante controles rurales en el paraje Laguna Alfonso. Los procedimientos se realizaron el miércoles por la noche, como resultado de rutinas de verificación de vehículos e identificación de personas.

En un primer control se detuvo un camión conducido por un hombre mayor de edad. Al revisar el vehículo, se encontró un carpincho faenado después de su caza furtiva, además de armas de fuego, cartuchos y un arma blanca de gran tamaño.

Minutos después, la Policía detuvo a otro automóvil también manejado por un hombre adulto. En el baúl encontraron armas de fuego y un cordero faenado.

Ambos conductores fueron demorados y puestos a disposición de la fiscalía. Los animales y las armas quedaron secuestrados por infracción a la Ley 22.421 de conservación de la fauna.