Llega el Guácaras 2025: a pulmón en un año sin apoyos y con un símbolo de resistencia

El Festival Internacional de Cine Guácaras celebrará este sábado su 15ª edición en Santa Ana, en un contexto atravesado por recortes presupuestarios y reconfiguración cultural. Sin acompañamiento oficial y con apenas 100 mil pesos aportados de manera anónima, el equipo organizador decidió concentrar toda la programación en un solo día y sostener el evento “como un acto de resistencia”.

Marcel Czombos, uno de los organizadores del festival, lo resumió con crudeza en diálogo con Hoja de Ruta:m “No les creo que no hay plata. Lo que no hay es prioridad para la cultura. “No hay plata”: orden, excusa y ninguneo

Czombos cuestionó el uso extendido de la frase “no hay plata”, que dijo funciona más como “orden política que como diagnóstico”. Señaló que mientras se recortan actividades culturales, el Estado nacional destina fondos a otras áreas: “Vimos que se compran aviones y se aumenta el presupuesto de la SIDE. Entonces plata hay; lo que no hay es voluntad.”

La frase —sostuvo— se replica como justificación también en la Provincia y en los municipios: “Les queda cómoda. Los exime de explicar por qué no apoyan procesos culturales que generan trabajo, economía y sostienen identidades.”

Quince años a pulmón

El Guácaras nació y creció con un objetivo simple: dar pantalla a realizadores de la región y construir un espacio libre, público y gratuito, hoy convertido en marca registrada del festival.

Ese modelo, afirma Sombos, es parte del conflicto: “Ser libre y público hoy son malas palabras. Es más fácil esperar otro tipo de festival, más parecido a Cannes o Mar del Plata, pero esa no es nuestra identidad.”

A pesar de su trayectoria, este año la organización recibió incluso acusaciones de “gastar plata del Estado”, algo que desmiente de plano: “Hace 15 años hacemos el trabajo que debería hacer el Estado.”

