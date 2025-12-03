Show en vivo, polo gastronómico y paseo verde: así será la apertura de La Unidad

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este miércoles que La Unidad abrirá oficialmente sus puertas este viernes 5, con un show en vivo, propuestas del nuevo polo gastronómico y la habilitación de amplios espacios verdes.

Tras meses de intervenciones, restauración y obras de puesta en valor en más de 18 mil metros cuadrados del predio, este viernes a las 20 quedará inaugurado el proyecto urbano y cultural que transformó la ex Unidad Penal N.º 1 en un punto de encuentro para el desarrollo, los negocios y el esparcimiento en la ciudad de Corrientes.

La apertura marca el inicio de una nueva etapa para este emblemático edificio de fines del siglo XIX, que ahora combina memoria, modernidad y tecnología como parte de una propuesta pensada para correntinos y visitantes.

El predio podrá recorrerse todos los días, de 7 a 00, sin restricciones.

Un espacio para todos: historia y futuro en un mismo lugar

“Quedó espectacular, vengan”, anticipó el gobernador Gustavo Valdés esta semana, tras recorrer el nuevo complejo junto al ministro del Interior, Diego Santilli. La invitación pública refuerza la idea central del proyecto: integrar a la comunidad en un espacio abierto, accesible y pensado para ser vivido.

El área restaurada convive con nuevas construcciones que le dan identidad al predio:

un polo gastronómico con pizzerías, cafeterías, restaurantes y heladerías, algunos ya listos para abrir desde este fin de semana;

un centro comercial inaugurado meses atrás;

y amplios espacios verdes adaptados para el disfrute cotidiano.

Desde la cuenta oficial del proyecto se difundieron imágenes de la evolución de la obra, que continuará durante los próximos años. Para 2026 está prevista la finalización del edificio de 20 pisos dedicado al Centro de Innovación, un espacio destinado a emprendimientos tecnológicos y proyectos disruptivos que impulsen nuevas oportunidades laborales en Corrientes.

Un proyecto que sigue creciendo

En paralelo, se suma un Mercado de Sabores con 16 locales destinados a emprendedores correntinos que ofrecerán productos regionales: dulces, conservas, quesos, yerba y elaboraciones artesanales. Esta área se encuentra en etapa final de construcción.

La experiencia del visitante, afirman desde la organización, fue una prioridad en cada decisión:

sistema de ecobruma para refrescar el ambiente;

pérgolas y sectores de descanso ;

mosquiteros solares que mantienen los espacios libres de insectos;

cargadores solares para celulares y dispensers de agua caliente.

Un puente entre la identidad correntina y las nuevas tecnologías

El edificio histórico —erigido en 1888 por Juan Col— conserva su valor arquitectónico al mismo tiempo que incorpora componentes innovadores. Aunque no abrirán de manera permanente desde este viernes, el Centro de Ciencias y el Museo de la Cárcel volverán a habilitarse en determinados momentos para presentar su propuesta inmersiva sobre la historia y naturaleza correntina.

Previo a la inauguración, jornadas como Unidad Abierta e Iberá Convida permitieron que vecinos y turistas conozcan los avances del proyecto, reforzando el espíritu de participación que caracteriza a La Unidad.

Una apertura con propuestas artísticas y tecnológicas

“El futuro tiene fecha”, anunciaron desde la organización. La jornada inaugural incluirá un show de mapping, música en vivo y el lanzamiento de las primeras propuestas gastronómicas que funcionarán en el lugar.