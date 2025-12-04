¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Juan Pablo Valdés Corrientes Caza furtiva
Inicia el pago a autoridades de mesa en Corrientes por las elecciones 2025: fecha y crongrama completo

La Secretaría Electoral Nacional Distrito Corrientes informó que comenzará el pago a las Autoridades de Mesa y Delegados que participaron en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El cronograma, que se desarrollará por terminación de DNI. 

 

Por El Litoral

Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 16:12

Los ciudadanos que se desempeñaron como autoridades de mesa y delegados durante las elecciones legislativas nacionales de octubre ya tienen fecha para percibir la compensación económica correspondiente.

La Secretaría Electoral Nacional Distrito Corrientes comunicó el cronograma oficial de pagos, el cual se regirá por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario.

Detalles del cronograma de pago

El pago comenzará el miércoles 10 de diciembre y se extenderá durante una semana. La modalidad de cobro será la que cada autoridad seleccionó previamente en la aplicación: por sucursal bancaria o mediante transferencia a cuentas bancarias.

El calendario de pagos es el siguiente:

  • El 10 de diciembre se pagará a los DNI terminados en 0 y 1.

  • El 11 de diciembre es el turno para las terminaciones 2 y 3.

  • El 12 de diciembre cobrarán los documentos finalizados en 4 y 5.

  • Tras el fin de semana, los pagos se reanudarán el 15 de diciembre para las terminaciones 6 y 7.

  • Finalmente, el cronograma concluirá el 16 de diciembre para los DNI terminados en 8 y 9.

