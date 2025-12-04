Inicia el pago a autoridades de mesa en Corrientes por las elecciones 2025: fecha y crongrama completo

Los ciudadanos que se desempeñaron como autoridades de mesa y delegados durante las elecciones legislativas nacionales de octubre ya tienen fecha para percibir la compensación económica correspondiente.

La Secretaría Electoral Nacional Distrito Corrientes comunicó el cronograma oficial de pagos, el cual se regirá por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario.

Detalles del cronograma de pago

El pago comenzará el miércoles 10 de diciembre y se extenderá durante una semana. La modalidad de cobro será la que cada autoridad seleccionó previamente en la aplicación: por sucursal bancaria o mediante transferencia a cuentas bancarias.

El calendario de pagos es el siguiente: