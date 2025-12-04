Pavimentación en Corrientes: Gustavo Valdés inauguró 26 cuadras en el barrio La Chola

El gobernador Gustavo Valdés inauguró este jueves 26 cuadras de pavimento en el barrio La Chola, en la zona de avenida Argentina y Paysandú de la ciudad de Corrientes.

Valdés destacó los avances en infraestructura urbana durante su gestión y el impacto de las obras en la ciudad: “Nos tocaron momentos duros como la pandemia, pero a pesar de ellos pudimos reestructurar el estado de la provincia”.

“Comenzamos a reducir gastos, a pagar deudas y a repensar de manera distinta el Estado. Hoy tenemos cerca de 3.000 calles de asfalto nuevas. Cada peso invertido en asfalto es un peso invertido en mejor calidad de vida”, señaló.

Proceso de la obra

El ministro de Obras Públicas y próximo intendente de la ciudad, Claudio Polich, explicó los trabajos realizados en la zona: “Primero se hizo una mejora que tiene que ver con el escurrimiento del agua. Dos desagües muy importantes en la zona por las inundaciones permanentes".

"Posteriormente, llegó la pavimentación, que permite transitar el barrio de este a oeste y de norte a sur. Esto implica movilidad urbana y mayor jerarquización en el valor de las propiedades”, indicó.

Por su parte, Tassano resaltó la inversión en infraestructura barrial durante su gestión: “El 80% de las obras del Gobierno y la municipalidad en estos dos periodos han sido en los barrios de Corrientes".

De cara al futuro, el intendente de salida, comentó: “Sabemos que la pavimentación se va a extender por la gran base de calles con ripio y cordón cuneta. Estoy seguro de que es uno de los objetivos de la nueva gestión de Gobierno”.