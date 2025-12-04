Bandstardos lanzó una reversión de "El Cosechero" y lo presentan con un recital gratuito

La banda correntina Bandstardos lanzó una reversión de El Cosechero, el clásico de Ramón Ayala, y lo presenta oficialmente este domingo 7 de diciembre en un recital gratuito en Pibä, desde las 19:30, frente al Paraná. El estreno vino acompañado de un videoclip íntegramente producido por ellos y pensado como el inicio de una historia que tendrá continuidad en próximos lanzamientos.

En diálogo con Hoja de Ruta, Milton Márquez (baterista) y Víctor Romero (guitarrista) repasaron el camino creativo que los llevó a esta nueva versión. “Hace diez años que venimos remando. Después de la pandemia pasamos por un proceso creativo muy fuerte y ahora estamos empezando a materializarlo”, contó Romero.

Una reversión con sello propio

Si bien El Cosechero es una de las canciones más versionadas del litoral, Bandstardos buscó un enfoque propio sin perder la esencia.

“La base del rasguido doble está intacta. Lo que hicimos fue ponerle nuestro vestido, traerlo a nuestro lado”, explicaron. La versión arranca con una marca más tradicional y va virando hacia un rock más marcado, con arreglos que surgieron en estudio gracias al trabajo del productor y guitarrista Gabriel Cretín.

“Hay cosas que pasan en la sala y otras que pasan en la producción. Eso te abre ideas. Lo importante fue respetar la obra original, pero sin límites a la hora de interpretarla”, señaló Márquez.

Un videoclip 100% autogestivo

El video —dirigido y realizado por los propios integrantes— se grabó en una locación poco habitual: el zanjón ubicado junto a la isla de Zahué.

“Parece otra cosa, todos creen que es en Piedras o Bella Vista, pero es acá nomás. Fue una jornada intensa, pero queríamos que la estética acompañe la línea del disco”, contaron.

El clip forma parte de un relato más amplio: el personaje que aparece tendrá continuidad en el siguiente tema. “Tenemos nueve canciones listas y la idea es ir sacándolas progresivamente hasta completar un EP de diez. Este es solo el comienzo.”

