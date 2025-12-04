Diógenes González: “Berón de Astrada representa la rebeldía correntina”

El diputado nacional Diógenes González analizó en Hoja de Ruta el escenario interno de la Unión Cívica Radical (UCR), ante la elección de autoridades del Comité Nacional que se realizará este viernes 12 y habló sobre su juramento al nuevo cargo nacional. “Seguramente se va a discutir mucho, porque el radicalismo —salvo en algunos distritos donde gobierna— ha tenido un rendimiento muy bajo electoralmente”, planteó. González, que integra el bloque radical en la Cámara de Diputados, consideró que la fuerza vive “una situación de crisis” que obliga a debatir su rumbo.

“El achicamiento del bloque es la consecuencia más visible. El viernes se discutirá cuál va a ser el futuro del partido”, sostuvo. Valdés y la conducción nacional: “Hasta ahora, la respuesta es no” Consultado sobre candidatos para presidir el Comité Nacional, señaló que aún no hay definiciones cerradas. “Se ha especulado mucho con la posibilidad de que Gustavo Valdés sea presidente, pero él lo ha negado muchas veces”, explicó.

De todos modos, admitió que las interpretaciones siguen abiertas: “Cada uno puede leer lo que quiera, pero lo que yo tengo es una negativa. Hasta ahora, uno tiene que ceñirse a eso”. Un juramento con mensaje político En su asunción como diputado, González juró por Genaro Berón de Astrada, gesto que generó comentarios dentro y fuera de la provincia. “Representa la rebeldía correntina y una lucha de 200 años por la igualdad económica. Ese sueño federal todavía no se logró”, afirmó.

Señaló que la decisión tuvo una intención pedagógica: “Fue breve, pero sirvió para que muchos se pregunten quién fue Berón de Astrada. Queremos que los jóvenes lo conozcan y que en Buenos Aires entiendan la profundidad de la historia correntina”. Interbloques y disputas parlamentarias Sobre la conformación del interbloque con el PRO, el MID y otros espacios, González aclaró que se trata de una herramienta legislativa, no electoral.

“Los interbloques se arman para conseguir más comisiones. Ahí se define el trabajo real. No implica alianzas para 2027”, remarcó. El “espectáculo” en Diputados: críticas al clima de la sesión La primera sesión de la nueva Cámara dejó escenas tensas y episodios que se viralizaron. González, que la vivió desde adentro, fue contundente: “Es un espectáculo triste. Hay legisladores a los que no se les cae una idea y hacen un show para destacarse. Eso aleja a la gente de la política y es malo para la democracia desde todo punto de vista”. El flamante diputado correntino cerró con un mensaje de responsabilidad institucional: “Es un desafío enorme. Espero poder aportar a prestigiar la Cámara, porque hay mucha gente que no está a la altura”.

