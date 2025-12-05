Sueltan avispas benéficas en Corrientes para frenar el avance del HLB en cítricos

Se concretó esta semana nuevas sueltas del controlador biológico Tamarixia radiata para frenar el avance del Huanglongbing (HLB) en la ciudad de Corrientes. Las liberaciones de las avispas benéficas en arbolado urbano estuvo a cargo del Ministerio de Producción de Corrientes, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Dirección de Producción Vegetal y el INTA.

¿Dónde se hicieron las liberaciones?

Las sueltas se llevaron a cabo en sectores estratégicos del arbolado urbano, seleccionados por su importancia en la vigilancia y el control del insecto vector del Huanglongbing (HLB), una de las enfermedades más severas que afecta a la citricultura mundial.

La jornada contó con la participación del equipo de la Dirección de Producción Vegetal, encabezado por el ingeniero José Giguer Mollevi, junto al ingeniero Máximo Alcides, Coordinador del Centro de Cría Masiva de la EEA INTA Bella Vista. Ambos destacaron la importancia de intensificar acciones preventivas en zonas urbanas, donde el vector suele establecerse con facilidad.

¿Qué son las avispas benéficas?

El Tamarixia radiata es un parasitoide clave para disminuir las poblaciones del psílido asiático, insecto transmisor del HLB. Su utilización permite avanzar hacia un manejo sanitario más sostenible, reduciendo la necesidad de tratamientos químicos y fortaleciendo la protección del sector citrícola provincial.

Estas nuevas liberaciones buscan la prevención, el control y una estrategia integral para resguardar la producción citrícola ante una enfermedad que amenaza a toda la región.