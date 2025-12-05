Provincia por provincia: el verano será mas caluroso y seco

Si bien tardó en llegar, el extremo calor parece instalarse en gran parte del país y por lo menos, durante los próximos tres meses.

Según el último Pronóstico Climático Trimestral publicado esta semana por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), gran parte de la Argentina tendrá entre 40 % y 50 % más de temperatura que lo habitual para esta parte del año.

Este fenómeno se observará en al menos 17 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al informe trimestral de pronósticos de temperatura y precipitación para todo el país.

“Para lo que sería el trimestre de verano, nosotros veríamos que estaríamos dominados por las condiciones meteorológicas de La Niña, que puede traer un déficit de precipitación en todo lo que sería la zona del noroeste argentino. Sin embargo, podemos tener precipitaciones por encima de lo normal en lo que sería la parte del noroeste argentino”, explicó a Infobae Maximiliano Vita, vocero del SMN.

Y agregó: “A su vez, también esto viene asociado a los valores de temperatura que uno esperaría tener para lo que sería gran parte de la provincia, de Buenos Aires y también para todo el país. Esperaríamos tener anomalías de temperatura por encima de lo normal, o a las condiciones normales para ese trimestre”.

Así, en 10 provincias se espera que la probabilidad de que las temperaturas se ubiquen por encima de lo normal oscila entre el 45 y el 50 %, reveló el reciente Pronóstico Climático Trimestral, que abarca desde diciembre de 2025 hasta finales de febrero de 2026.

Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén Río Negro, Chubut y Santa Cruz experimentarán ese incremento de probabilidad de aumento de temperatura por encima de los valores normales de verano.

Y provincias como Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego tendrán una probabilidad de un 40% a 45% de incremento de temperatura.

En tanto que en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Corrientes y Misiones no habrá cambios significativos y se esperan temperaturas normales según los últimos datos de años anteriores.

“Estas condiciones de La Niña no afectan de la misma forma en toda la Argentina. Por eso vamos a tener algunas regiones donde esperamos tener precipitaciones por encima de lo normal, que sería la parte del noroeste y regiones donde esperaríamos tener déficits de precipitación, que sería más tirando a la zona del litoral. Estas señales son a nivel trimestral las que está emitiendo el Servicio Meteorológico, Nacional en su nuevo pronóstico. Se evalúan a un plazo más largo”, sostuvo Vita.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica que cinco provincias tendrán mayores lluvias en un 45 % a 50%.: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. En contraposición, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, parte de Buenos Aires, Río Negro y Chubut tendrán un 50% menos.