Los argentinos detenidos en Miami vuelven al país y culpan de todo a uno

Los turistas argentinos acusados de robo en Miami pagaron la fianza y salieron de la cárcel. No les cancelaron la visa y regresan al país. La causa sigue abierta, a mediados de enero se conocerá la decisión de la jueza por su caso.

Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo (49), Sebastián Luis Moyano (41), Juan Manuel Zuloaga (49) y Juan Pablo Rua (45). En las cámaras de seguridad se vería a Xiccato cometiendo el robo y la estrategia del grupo sería responsabilizarlo a él.

Habían salido de Mendoza en camioneta hacia Chile, cuando se fueron, quince días atrás. Viajaron el 20 de noviembre a la mañana. La dejaron estacionada en el aeropuerto y de allí volaron a Miami. La camioneta era de Juan Pablo Rúa, quien viaja asiduamente a Estados Unidos.

Este jueves se esperaba que lleguen a Mendoza, vía terrestre, también en camioneta. El túnel internacional Cristo Redentor está habilitado 24 horas y pueden hacerlo a cualquier hora.

De acuerdo con los registros oficiales, Rúa viajaba muy seguido a Miami y consultaba siempre por la apertura del túnel y las condiciones climáticas para viajar. Como empresario Pyme está vinculado a marcas de telefonía (fue empleado de Movistar) y tiene una franquicia de una marca de ropa de chicos nacional.

Hay sospechas de que viajaba a Miami a comprar ropa y tecnología para revender. El abogado Roberto Castillo contó en una entrevista en Canal 9 de Mendoza que conoció a Verónica, la esposa de Rúa, por la relación de amistad que hicieron con Cinthia Fernández -pareja del abogado- por los viajes a Miami que la mediática promociona en Instagram para un emprendimiento llamado "Somos locas por las compras".

La estrategia de defensa

El abogado Castillo defiende a dos de los cinco acusados, los mendocinos Juan Pablo Rúa y Sebastián Moya. Aclaró que no fueron deportados. Confirmó que Rúa: “viaja desde hace 10 años” a Miami y dijo que tiene una empresa de “100 empleados” en Mendoza.

Castillo asegura que ninguno de sus representados está implicado en el delito. Dice que hubo un malentendido. "Solo hay uno que sí se quedó con lo ajeno entre el grupo", aunque reservó su nombre. Detalló que el resto pudo comprobar las compras y solo uno no tenía factura de lo que llevaba en la valija”, que también robó, según muestran las cámaras de seguridad del Dolphin Mall.

"Los videos que vimos no dicen más que había un grupo de amigos abriendo una valija y guardando cosas. Después, las conjeturas que saca la policía es que era una organización criminal”, dijo Castillo.