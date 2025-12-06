Desde el arranque de temporada, 75.000 bañistas visitaron las playas de Corrientes

Las playas de Corrientes atraviesan uno de los inicios de temporada más concurridos de los últimos años. De acuerdo con los datos brindados a El Litoral por la Dirección de Playas de la Municipalidad y procesados por el Observatorio Turístico, 75.136 personas disfrutaron de los balnearios capitalinos entre octubre y noviembre, una cifra que confirma el creciente interés por los espacios costeros de la ciudad antes del verano.

Números récord

Archivo Marcos Mendoza

Los datos revelan que Arazaty I, en su turno tarde, fue el punto más elegido por vecinos y turistas, con 32.809 visitantes. Ese balneario también registró una alta afluencia en el turno mañana, con 8.203 personas. Cabe resaltar que recientemente el horario de este balneario se extendió hasta las 22. En la Arazaty II, por su parte, sumó más de 8.200 visitantes entre ambos turnos durante los dos meses analizados.

Las playas Islas Malvinas, tanto en su sector tradicional como en el área destinada a mascotas, también mostraron un movimiento destacado. En conjunto superaron los 20.000 ingresos, con picos de 7.884 personas en el turno tarde del sector pet friendly. Molina Punta, aunque más alejada del circuito céntrico, sumó más de 6.700 bañistas, consolidándose como una opción creciente para las familias.

En diciembre llegaron 2.271 bañistas

Archivo Marcos Mendoza

El arranque de diciembre acompañó esta tendencia. Entre el 1 y el 4, se registraron 2.271 personas en los cinco balnearios habilitados. El primer día, afectado por el clima, dejó un registro de 182 visitantes. Pero a medida que mejoraron las condiciones, el movimiento creció rápidamente, el martes se contabilizaron 509 bañistas; el miércoles un total de 674; y el día jueves, el número trepó hasta 906 personas, marcando el pico de la semana.

Para los encargados del operativo de playas, estas cifras anticipan una temporada con fuerte presencia de público, impulsada por las altas temperaturas, las mejoras en infraestructura y la consolidación de Corrientes como destino de verano.