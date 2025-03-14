Multimillonaria obra: proyectan una rotonda en el acceso a un barrio

El acceso al barrio Esperanza se encuentra en plena transformación por una obra que incluye la pavimentación de más de 1.300 metros de calzada, sumideros y la construcción de una rotonda, según pudo saber El Litoral. El proyecto, que se lleva adelante con recursos propios del Gobierno provincial, cuenta con un presupuesto de 1.198.161.079 pesos y es ejecutado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos a través de su Unidad Ejecutora.

EL LITORAL

La obra comenzó a principios de febrero e incluye la pavimentación de una doble calzada de hormigón armado, con una extensión de 1.300 metros que inicia en la intersección con la avenida Maipú. Actualmente, el proyecto ya presenta un avance del 80% en la primera mano.

El acceso al barrio Esperanza, que hasta el momento estaba conformado por una calle de tierra y ripio, sufría problemas de transitabilidad, especialmente durante días de lluvia debido a dificultades en el escurrimiento del agua. Además, la falta de infraestructura adecuada representaba un riesgo para la seguridad vial, agravado por una iluminación deficiente.

EL LITORAL

El proyecto contempla la instalación de sumideros para canalizar el agua de lluvia hacia el sistema de drenaje subterráneo, evitando el estancamiento en la calzada. Asimismo, se retirarán las actuales estructuras de iluminación tipo “jirafas” para dar lugar a un parterre que delimitará ambas manos de circulación donde serán colocadas nuevamente.

Los trabajos comenzaron con la limpieza, desmonte y nivelación del terreno, asegurando una base sólida y estable. Se aplicó una capa de relleno de densidad controlada de 15 cm de espesor, diseñada para garantizar la durabilidad del pavimento.

La ejecución se realiza por tramos, habilitando una calzada mientras se avanza sobre la otra, permitiendo así la circulación vehicular y el acceso seguro de los peatones durante toda la obra.

(VT)