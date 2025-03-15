Alistan una misa especial para universitarios con bendición de apuntes

La parroquia San Francisco Solano de Corrientes capital abrirá sus puertas este domingo para una ceremonia pensada especialmente para universitarios. A las 19,30, en el templo ubicado en Mendoza 468, se llevará a cabo la primera misa del año dedicada a estudiantes que incluirá la tradicional bendición de apuntes.

La iniciativa está destinada a todos aquellos que estén por comenzar el ciclo lectivo o que tengan que rendir exámenes. Desde la organización invitaron a los estudiantes a llevar sus apuntes, copias y cuadernos para recibir una bendición especial.

“¡Empezamos! Estás invitado a la primera misa del año, este domingo. No olvides tus apuntes, copias, cuadernos para bendecirlos. Invita a tus amigos y compañeros. Te esperamos”, señalaron desde las redes sociales de la parroquia.

La bendición de apuntes es una tradición que se popularizó entre los jóvenes, quienes acuden con la esperanza de encontrar paz, energía y motivación para afrontar sus desafíos académicos. Además de recibir la bendición, los asistentes podrán compartir un momento de reflexión y encuentro.

La convocatoria está abierta para estudiantes de todas las carreras de institutos y universidades, por lo que se espera una amplia participación.

(VT)



