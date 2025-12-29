La Universidad de la Cuenca del Plata tituló a más de 40 profesionales de posgrado en Derecho Penal en Paraguay

La Universidad de la Cuenca del Plata realizó en la ciudad de Asunción, Paraguay, el acto académico de entrega de títulos de la Especialización en Derecho Penal, en el que más de 40 profesionales recibieron su diploma de Posgrado, culminando una etapa de formación de alto nivel académico y compromiso jurídico. Esta propuesta formativa fue desarrollada de manera conjunta entre la UCP y la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, en donde se consolidó la experiencia de cooperación académica internacional, orientada al fortalecimiento de la formación continua de operadores del sistema de justicia en la región.

En el marco del acto, se realizó también el lanzamiento oficial de la cohorte 2026 de la Especialización en Derecho Penal, con la reafirmación del compromiso de ambas instituciones con la continuidad y proyección de esta oferta académica de posgrado, que articula excelencia académica, actualización permanente y perspectiva regional. Asimismo, durante la ceremonia la UCP otorgó la designación de profesor visitante al Dr. Manuel Ramírez Candia, en reconocimiento a su destacada trayectoria académica y profesional, así como a su valioso aporte a la formación jurídica y al desarrollo de la carrera de posgrado.

El acto contó con la presencia de destacadas autoridades académicas e institucionales de ambos países, entre ellas la vicerrectora académica de la UCP, Esp. Marcela Medina; el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Abog. Aníbal Gronda; el presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, Dr. Ángel Daniel Cohene; el presidente de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Dr. César Manuel Diesel Junghanns; ministros de la Corte Suprema de Justicia; el ministro de Educación y Ciencias del Paraguay, Luis Fernando Ramírez; el presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Gerardo Bobadilla Frizzola, junto a directores, docentes, graduados y sus familias.

A través de la entrega de estas titulaciones la Universidad reafirma su compromiso con la continua formación profesional de excelencia y, así también, fortalece los vínculos internacionales entre ambos países y la comunidad académica de la región latinoamericana.