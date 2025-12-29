Corrientes: el plan de saneamiento para El Sombrero y Empedrado tras las lluvias

Bajo la premisa de mitigar los efectos del temporal, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Corrientes inició una mesa de trabajo técnico con los municipios de El Sombrero y Empedrado. El encuentro, encabezado por el ministro Jorge Meza, tuvo como eje central la planificación de obras de infraestructura para mejorar el escurrimiento del agua y garantizar la seguridad vial en los accesos.

La reunión, que tuvo lugar este lunes, derivó en la creación inmediata de una comisión técnica. Este equipo realizará relevamientos de campo para establecer prioridades en el saneamiento hídrico, focalizando los esfuerzos en los sectores donde las inundaciones han comprometido la transitabilidad y la estabilidad de las viviendas.

Prioridades en El Sombrero y Empedrado

El plan de acción diseñado para cada localidad contempla intervenciones específicas en puntos detectados como vulnerables:

El Sombrero: la intendenta Araceli Aponte solicitó avanzar con el cuneteo sobre las rutas nacionales 12 y 32 . Además, se prevé la canalización del límite norte del casco urbano —afectando positivamente a los barrios Los Orígenes e Intra — y la limpieza de la calle Ñandubay.

Empedrado: El jefe comunal Rubén Fernando Echeverría planteó la necesidad de ejecutar desagües en los barrios Bella Rosa y 40 Viviendas. También se intervendrá sobre la ruta provincial 46, en la zona de Lomas de Empedrado, para evitar cortes de calzada por acumulación hídrica.

Asistencia con maquinaria vial

Ante la urgencia de los planteos, el ministro Meza se comprometió a gestionar la provisión provisoria de maquinaria vial. Este apoyo permitirá que los municipios ejecuten tareas directas de saneamiento y mantenimiento de canales mientras se definen las obras de infraestructura de mayor escala.

De la reunión también participaron los subsecretarios de Obras Públicas, Antonio Portel, y de Coordinación de Entes Descentralizados, Miguel Arismendi, quienes supervisarán el despliegue técnico en territorio durante los próximos días.