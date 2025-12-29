Schattmann confía en el potencial de San Martín

Este lunes desde las 22.10 hs. y con transmisión de TyC Sports se vivirá en el Fortín Rojinegro el primer clásico correntino de la temporada entre Regatas y San Martín donde los Remeros ejercerán la localía. Ambos equipos cierran el 2025 con un partido que siempre promete un gran espectáculo y que los tiene en la lucha directa por llegar al cuarto lugar.

Leonel Schattman, jugador de San Martín, será uno de los que vivirán su primer clásico y sobre ello expresó: "Va a ser un lindo clásico para jugar, siempre estos partidos tienen un condimento especial, sobre todo para la ciudad que últimamente viene siendo un clásico que da buenos espectáculos. Esperemos que este no sea la excepción y siga de la misma manera".

Los conjuntos correntinos llegan a este partido con un rendimiento similar en la tabla y han cosechado resultados importantes recientemente. Acerca de ello destacó: "Sin duda que jugamos contra un gran equipo, un gran rival, un candidato que lo demostró en la Liga Sudamericana llegando a la final, así que lo afrontaremos con esa seriedad que se merece el rival y el clásico. También como enfrentamos todos los partidos, porque en definitiva respetamos a todos los rivales por igual y entramos a jugar con todos de la misma manera".

Los dirigidos por Gabriel Revidatti buscan seguir peleando por escalar posiciones. Respecto al análisis que hace del rendimiento colectivo hasta ahora y qué ajustes creen que pueden realizar respondió: "Creo que todavía estamos sin techo. Tenemos muchas cosas por mejorar, sin duda cuando uno hace buenos partidos como el que tuvimos en Formosa ante La Unión trata de mantenerlo. Siempre que se hacen cosas buenas se tratan de mantener y corregir lo que no se hace tan bien, pero creo que todavía estamos lejos de nuestro techo tenemos mucho potencial, colectivamente estuvimos jugando bien asique creo que estamos en pleno crecimiento y llegamos muy entusiasmados con ganas y obviamente expectantes a lo que va a ser este partido".

Para finalizar, dejó un mensaje para los hinchas Rojinegros de cara al último partido del año: "Deseamos su apoyo, que estén alentando que el equipo va a dar todo para tratar de ganar el juego y eso no se negocia nunca. El sacrificio, la entrega y las ganas no se negocian y vamos a tratar de hacer lo imposible para hacer un buen partido y poder ganar".