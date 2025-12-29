Cómo publicar avisos efectivos en la web de Diario El Litoral

En un mercado publicitario cada vez más volcado al entorno digital, Diario El Litoral de Corrientes anunció el relanzamiento y fortalecimiento de su servicio de Clasificados Web. La iniciativa apunta a brindar a comercios y usuarios particulares una herramienta eficaz para conectar con una audiencia consolidada, respaldada por la trayectoria del matutino.

La plataforma permite anunciar de manera ordenada en categorías estratégicas como Inmuebles, Vehículos, Servicios, Empleo y Comercio. El diferencial de esta propuesta radica en la combinación de la inmediatez digital con el prestigio de marca de un medio de referencia en el NEA.

Simplicidad en la carga y gestión

Uno de los ejes de esta renovación es la facilidad para el usuario. La carga de avisos se realiza a través de un formulario online intuitivo, diseñado para que cualquier persona pueda publicar su anuncio en pocos pasos sin necesidad de intermediarios técnicos.

Para quienes buscan un impacto mayor, el Sector Comercial del diario ofrece un servicio de asesoramiento personalizado. El objetivo es que cada anunciante pueda elegir el formato que mejor se adapte a su presupuesto, maximizando los resultados mediante promociones exclusivas que posicionan a este servicio entre los más competitivos del mercado regional.

Vías de contacto y asesoramiento

El Litoral reafirma su compromiso de acompañar a los anunciantes en la transición hacia soluciones publicitarias más accesibles y dinámicas. Los interesados en consultar tarifas o planes especiales pueden hacerlo a través de los canales oficiales: