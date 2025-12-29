Fijaron día y hora para el primer encuentro entre Mandiyú y San Lorenzo

La Región Litoral Norte de fútbol ingresará este fin de semana en la instancia de cuartos de final. Uno de los cruces será entre equipos correntinos: Mandiyú y San Lorenzo de Monte Caseros.

El encuentro de ida se disputará este domingo 4 de enero desde las 20 hs. en el estadio del Club Atlético San Lorenzo de Monte Caseros.

La entidad del interior provincial puso en venta las entradas para el trascendental cotejo del Torneo Regional Federal Amateur y lo hizo con una publicación que recuerda parte de la historia.

“40 años después nos volvemos a enfrentar por un Torneo Regional del Consejo Federal de AFA”, señala.

“3 años después nos volvemos a ver las caras por un partido oficial, luego de la Final del Torneo Provincial 2023, partido con mayor concurrencia de público en la historia del fútbol correntino”, señala.

“Solo un equipo de nuestra provincia continuará por el sueño del ascenso. no te podes perder”, enfatiza.

La general tiene un costo de $7.000, mientras que los socios de la institución abonarán solamente $5.000.

Estos valores son para la venta anticipada que comenzó este lunes. La misma se extenderá este martes 30 y el viernes 2 de enero de 18 a 21 en la sede de San Lorenzo, La Rioja 1153 de Monte Caseros.

El comunicado resalta que los Socios Vip tienen el acceso gratuito.

El día del partido, en la boletería del estadio, el valor de la general ascenderá a $10.000.

Por su parte, el plantel de Mandiyú, con las tres incorporaciones que realizó en esta breve pausa, seguirá con sus entrenamientos matutinos hasta el sábado. En tanto que el mismo día del partido viajará hasta Monte Caseros.

Los jugadores que se sumaron al Albo son David Acuña, Gonzalo Ramírez y Alejandro López.

La revancha entre Mandiyú y San Lorenzo se jugará el fin de semana del 10 y 11 de enero en el estadio principal del complejo Leoncio Benítez que pertenece a Boca Unidos.

