Hito ambiental en Corrientes: en 2025 se recuperaron unos 95 mil kilos de plásticos

El balance ambiental del sector productivo correntino cierra el 2025 con números históricos. Según datos oficiales, durante este año se recuperaron 94.183 kilos de plásticos provenientes de envases vacíos de fitosanitarios (EVF), consolidando una tendencia de crecimiento en la gestión de residuos químicos que superó todos los registros anteriores.

El volumen recuperado, que equivale a unos 140 mil envases, es el resultado de un esquema de trabajo articulado entre el Ministerio de Producción, la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Dirección de Producción Vegetal. La operatividad del sistema se apoya en la asociación Campo Limpio, responsable de ejecutar la logística y disposición final de estos elementos bajo normas de seguridad.

Cifras que marcan un acumulado histórico

Desde que se puso en marcha el sistema de gestión bajo el marco de la Ley Nacional N° 27.279, Corrientes ha logrado retirar del campo un acumulado total de 372.598 kilos de material plástico. Este material, que anteriormente representaba un riesgo latente para la salud pública y el suelo, ahora es reinsertado en circuitos de reciclaje controlados.

El éxito del programa se sustenta en tres pilares operativos:

Infraestructura: la provincia cuenta con tres Centros de Acopio Transitorio (CAT) estratégicamente distribuidos.

Logística: se habilitaron operadores específicos para envases de tipo A y B, además de la realización de campañas itinerantes en zonas de difícil acceso.

Concientización: durante el último ciclo se capacitó a más de 1.000 personas, entre productores, aplicadores y técnicos, sobre la importancia del triple lavado y la entrega obligatoria.

Producción sustentable

Desde la Dirección de Producción Vegetal destacaron que este hito no solo protege el ecosistema local, sino que posiciona a Corrientes como una provincia a la vanguardia de la producción responsable. El objetivo oficial es continuar extendiendo la red de acopio para que el 100% de los envases utilizados en la citricultura, la forestación y el cultivo de arroz —motores de la economía local— terminen en un destino seguro.