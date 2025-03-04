Corrientes marcó un récord y registró la ola de calor más larga del año

El mes de febrero de 2025 fue uno de los meses más sofocantes en la ciudad de Corrientes, con temperaturas elevadas que superan los valores máximos y mínimos. En lo que va del año ya se registraron cuatro olas de calor, tres de ellas en el segundo mes del año. De hecho, a menos de una semana de la anterior, las temperaturas extremas aún persisten.

Según pudo saber El Litoral a través de la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la primera ola de calor ocurrió entre el 4 y el 7 de febrero, mientras que la segunda tuvo lugar entre el 10 y el 12 del mismo mes. La tercera se extendió del 21 al 23 de febrero y luego volvió a intensificarse desde finales de mes hasta estos días.

El fenómeno no da tregua y para este martes, la temperatura superó los 40°C, mientras que la mínima se mantiene en 33°C. Estas condiciones se podrían continuar durante toda la semana.

Cabe resaltar que para que se registre como ola de calor en Corrientes debe permanecer por lo menos tres días seguidos con temperaturas máximas de 36°C y mínimas superiores a los 23°C.

Corrientes se encuentra bajo alerta roja por temperaturas extremas, lo que indica un alto riesgo para la salud de la población, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

(VT)



