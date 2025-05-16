Con nuevas veredas y rampas, habilitaron una plaza en un barrio capitalino

Con una importante obra de puesta en valor, la plaza Teresa Valentina Semhan del barrio Independencia luce completamente renovada y se consolida como un espacio de encuentro para los vecinos. La intervención integral incluyó la construcción de nuevas veredas y rampas accesibles, la instalación de mobiliario urbano moderno, la refacción total de la cancha, juegos infantiles y un sector especialmente pensado para ejercicios y calistenia.
Uno de los grandes atractivos de la plaza es su nuevo anfiteatro, diseñado para actividades culturales, encuentros vecinales y espectáculos al aire libre. Además, la iluminación fue completamente renovada con luces LED, lo que mejorará la seguridad y permite el uso del espacio durante las noches, promoviendo un ambiente más amigable y activo.
“Pusimos en valor la plaza Teresa Valentina Semhan. La obra integral de revalorización incluyó: veredas, rampas y mobiliario nuevo, refacción de la cancha, juegos infantiles, sector de ejercicio y calistenia, anfiteatro y luces LED”, señalaron desde las redes sociales del Municipio.
Durante la jornada, se inauguró el Punto verde 23 en el mismo predio, una iniciativa que promueve la separación de residuos y el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente.