Este viernes permanecerá cortada una calle céntrica por la feria de ArteCo

La ciudad de Corrientes vivirá una noche especial este viernes, con la presentación gratuita del reconocido cantautor Nahuel Pennisi, en el marco de la séptima edición de la Feria de Arte Contemporáneo ArteCo 2025. Debido a esto, la calle 9 de Julio al 1184, permanecerá cortada desde las 9 de la mañana hasta la madrugada.



La Municipalidad de Corrientes informó que desde las 9 de la mañana del viernes y hasta la madrugada del sábado 24, se interrumpirá el tránsito vehicular en la calle 9 de Julio, entre San Juan y Mendoza. Se solicita a los conductores evitar la zona y utilizar vías alternativas para prevenir congestionamientos.



El concierto se realizará a las 21 horas frente a la Galería Colón, ubicada en calle 9 de Julio 1184, epicentro del evento cultural. Sin embargo, se requiere de más tiempo para la colocación del escenario para el show al aire libre.



ArteCo 2025, organizada por el Gobierno de Corrientes a través del Instituto de Cultura, se llevará a cabo hasta el domingo 25 de mayo, reuniendo a artistas visuales, galerías, colectivos artísticos, gestores y especialistas del arte contemporáneo de la región y países invitados como Paraguay, Brasil y Uruguay. Además del concierto de Pennisi, la feria ofrecerá exposiciones, proyecciones de videoarte y cine experimental, conciertos audiovisuales y ciclos de música electrónica en distintos espacios de la ciudad.

