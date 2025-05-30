La Municipalidad informó que una calle del microcentro de Corrientes estará cortada hasta el domingo.

Se trata de San Juan, entre 9 de Julio y Agustín González.

En el lugar se llevará adelante el retiro de grúa en la obra del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes Ñande MAC

MUSEO

En el edificio donde funcionaba el Banco de Corrientes (9 de Julio y San Juan) se lleva adelante la construcción del Museo de Arte Contemporáneo Ñande Mac creado por la Ley 6521 en el año 2019.

Desde el Instituto de Cultura confirmaron que la obra demandará una inversión de 3.024.990.160 de pesos.

El impulsor de esta idea fue el artista plástico Luis Niveiro quien años atrás donó parte de su colección de arte y la convirtió en patrimonio fundacional del futuro museo. Este patrimonio se incrementó notablemente en los últimos años gracias a la donación de artistas locales, nacionales e internacionales.

Luis Niveiro es artista plástico y, desde el 2027 viene impulsando la creación de un Museo de Arte Contemporáneo para la capital correntina. “Los proyectos nunca terminan, al principio teníamos la idea de crear una Asociación de Amigos del Museo, cuando lo logramos hicimos un proyecto de ley para la creación del primer museo de Artes Contemporáneo de Corrientes, una vez aprobado eso, se avanzó junto al Gobierno de Corrientes en la búsqueda de un espacio físico para la flamante institución”, dijo el artista a El Litoral y contó que mientras están construyendo el edificio en la esquina de 9 de Julio y San Juan, se está pensando en nuevos espacios para que funcionen dentro y fuera de la edificación.

“El lugar debería estar listo en diciembre del 2025. Ojala todo salga bien y se logre”, marcó.