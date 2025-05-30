Los ocho barrios de Corrientes en los que habrá prestaciones sanitarias y descacharrado

El operativo “La Muni en tu Barrio”, que acerca prestaciones sanitarias y servicios gratuitos a los vecinos en diferentes zonas de la ciudad, iniciará su recorrido del mes de junio, el martes 3 en la cancha del barrio Doctor Montaña, ubicada en las calles Alcorta y Felipe Lanari Zubiaur.

Diferentes áreas de la Municipalidad, en conjunto con organismos provinciales, realizan control de peso y talla, atención médica general, odontología, hipertensión arterial, glucemia, entre otros controles de salud.

Además, se brindan otros servicios vinculados a Mediación; Agricultura Periurbana a través del programa Ñande Huerta; Ambiente; asesoramiento para trámite de pensiones contributivas y temas de niñez, diversidad y género; dispositivo de abordaje y prevención de consumos problemáticos; adultos mayores; trámites de DNI (los martes), Oficina de Empleo, Ministerio de Seguridad, Servicio de Atención al Ciudadano, entre otros.

En todos los casos, los operativos de La Muni en tu Barrio están acompañados del programa Mascotas Saludables, que promueve la tenencia responsable de los animales domésticos, acercando atención veterinaria gratuita, vacunación antirrábica, desparasitaciones, y esterilizaciones (castraciones). Este último servicio debe requerirse con antelación a través del turnero web (https://ciudaddecorrientes.gov.ar/mascotassaludables), por contar con un cupo limitado por cada operativo.

CRONOGRAMA COMPLETO

Martes 3: barrio Doctor Montaña – cancha de fútbol ubicada entre Alcorta y Felipe Lanari Zubiaur

Jueves 5: barrio Laguna Brava - Mocito Acuña y 6 de Mayo

Martes 10: barrio La Chola - Quijano entre Crespo e Igarzabal

Jueves 12: barrio Molina Punta - zona del Puente Verde

Martes 17: barrio Unión – Ex Vías y Av. Cazadores Correntinos

Jueves 19: barrio San Roque Este - 177 viviendas: plaza María Rosa Markus entre Tartagal y Pablo Neruda

Martes 24: barrio Independencia - Plaza Semhan: Fray Ignacio María Marte, Porta Calle y Cura Brochero

Jueves 26: barrio Popular - plaza Ejército Argentino: Yatay y Basavilbaso

DESCACHARRADO

Además, se coordinan acciones preventivas contra el dengue, en las que se suma el descacharrado en el barrio en el que el martes o jueves desembarca el programa municipal.

En este sentido, se realiza después de las 14 la recolección de neumáticos viejos, recipientes, muebles, electrodomésticos y otros elementos en desuso para evitar focos de infección y criadero del mosquito transmisor del dengue.

En el barrio Doctor Montaña, los agentes recorrerán el perímetro establecido por la avenida Maipú y las calles Klein Segismundo y José Marti.

ÁREAS DE ACCIÓN

El jueves 5, el cuadrante a descacharrar en el barrio Laguna Brava será el de las calles Ejército Argentino, Armando Carmelo Romero, Virgen de Itatí y Guiđo Luchetti.

El martes 10 en el barrio La Chola será entre las calles Iberá, Argentina, Igarzabal y Cura Brochero.

El jueves 12 en el barrio Molina Punta será entre las calles Caá Catí, Los Malvones, Las Pasionarias y Las Margaritas.

El martes 17 en el barrio Unión se recorrerán las calles Madariaga, avenida Maipú, Ex Vías y avenida Chacabuco.

El jueves 19 en las 177 viviendas del barrio San Roque Este se recorrerán las calles Ex Vías, avenida Maipú, Valentín Alsina y 13 de junio.

El martes 24 en el barrio Independencia se recorrerán las calles Fray Ignacio María Martí y Porta, avenida Alta Gracia, Igarzabal y avenida Paysandú.

En tanto que el jueves 26 en el barrio Popular será el turno del cuadrante comprendido entre la avenida Armenia, Hungría, Morse y Quinquela Martin.

