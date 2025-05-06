Vuelven a circular los colectivos: este miércoles habrá servicio normal en Corrientes

El servicio de transporte urbano e interurbano de pasajeros volverá a funcionar con normalidad este miércoles en Corrientes, luego de un paro total de 24 horas que aún afecta a los colectivos en la ciudad como al servicio interprovincial que conecta con Chaco. Así lo confirmó José Luis Sabao, representante de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la provincia.

“La medida es solo por 24 horas, mañana (miércoles) funcionará de manera normal”, aseguró Sabao en diálogo con El Litoral.

El paro fue impulsado por el gremio tras el fracaso en la reunión paritaria con las cámaras empresarias del transporte, que se desarrolló este lunes en la Secretaría de Trabajo. Sin acuerdo entre las partes, el sindicato decidió llevar adelante una medida de fuerza que dejó sin servicio durante todo el martes a Corrientes Capital, a las localidades del interior y al cruce interprovincial sobre el puente General Manuel Belgrano.

Durante la jornada, en los grupos de usuarios del transporte interprovincial se replicaban mensajes consultando sobre el estado del puente con la esperanza de que se levante la medida, pero esto no sucedió.

En respuesta, se reiteraba el mensaje de: “El servicio de colectivos Chaco- Corrientes se encuentra sin servicio por medida de fuerza. Ninguna empresa prestará servicio”, lo que generó preocupación y complicaciones en la movilidad de trabajadores y estudiantes.

Con la confirmación de la UTA, se espera que este miércoles las líneas de transporte retomen sus recorridos habituales, aunque aún persisten las tensiones en el sector ante la falta de avances en las negociaciones salariales.