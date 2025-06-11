Una calle céntrica estará cerrada durante siete días por obras

A partir de este sábado y durante siete días, permanecerá interrumpido el tránsito vehicular sobre calle Santa Fe al 300 debido a trabajos de reparación en la calzada. Las tareas están a cargo del personal municipal y tienen como objetivo mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en la zona.

“Desde el sábado y por siete días, estará interrumpido el tránsito por calle Santa Fe al 300 por trabajos en la calzada. Por favor evitar circular por la zona”, señalaron desde el municipio.

Los conductores y peatones deberán evitar circular por el sector mientras duren las obras, a fin de prevenir inconvenientes y permitir el normal desarrollo de los trabajos. También se recomendó utilizar vías alternativas para garantizar la fluidez del tránsito.

Se prevé que las tareas finalicen en el transcurso de la semana, dependiendo de las condiciones climáticas. Desde el municipio pidieron comprensión a los vecinos por las molestias que pueda ocasionar la intervención, que forma parte de un plan integral de mantenimiento urbano.