Un merendero lanza una campaña solidaria de colchones y ropa de abrigo

Con la llegada de las bajas temperaturas, el merendero "Pancita Llena" inició una campaña solidaria para recolectar ropa de abrigo, calzados y elementos esenciales para familias en situación de vulnerabilidad. La convocatoria busca la colaboración de los correntinos para ayudar a niños, adolescentes y adultos.

“Solicitamos donaciones de camperas, buzos, pantalones, zapatillas, botitas, todo lo que puedan es bienvenido”, expresó a El Litoral. Emilce, una de las referentes del merendero que brinda asistencia a cientos de chicos.

Además, hacen hincapié en la necesidad urgente de colchones y frazadas, especialmente en esta época del año.

El merendero, que funciona como un espacio de contención y alimentación para cientos de personas, se sostiene a pulmón con el esfuerzo de voluntarios y vecinos. En este contexto, cada aporte puede marcar una diferencia.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con Emilce al 3794 007447. Desde la organización agradecen de antemano cualquier gesto solidario y destacan que toda ayuda, por pequeña que sea, suma.

