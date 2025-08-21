Agenda en Corrientes: qué hacer el fin de semana con entrada libre y gratuita

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Corrientes ofrece una agenda cultural y de esparcimiento con propuestas gratuitas y abiertas a todo público.

Entre las alternativas se destacan ferias gastronómicas, visitas guiadas, la Peña Oficial de la Ciudad y actividades por el Mes de las Infancias.

Ferias, eventos literarios y recorridos

La tradicional Feria de Artesanos se llevará a cabo el viernes de 9 a 22 en la plaza Cabral, con una gran variedad de productos locales. El sábado y domingo, se trasladará a Costanera Sur y Las Heras, con el mismo horario.

Para los amantes de la literatura, habrá dos encuentros:

Relatos del Corazón: el viernes a las 19, en Casa Molinas (Pellegrini 937), con la conducción de Rocío Palacios.

El Contte te cuenta cuentos: el sábado de 15 a 17 en la biblioteca “El Palomar” del parque Mitre, con relatos para los más chicos.

Las visitas guiadas también son una opción para el fin de semana. El sábado, el circuito "Descubrí Corrientes" recorrerá la plaza 25 de mayo y sus alrededores, con punto de encuentro en el Monumento al General San Martín, de 18 a 20. El domingo, el recorrido será en el cementerio San Juan Bautista, de 18 a 20, con salida en colectivo desde la iglesia Catedral a las 17.30.

Deporte, peña y festivales

El sábado, desde las 16, tendrá lugar un nuevo circuito de “Maratones barriales” en el barrio Juan de Vera, con modalidades de 2 km y 5 km. El mismo día, de 16 a 20, en el Colegio Nacional se realizará una nueva edición del juego de rol “Dados en la Corriente”.

El Día de la Niñez tendrá su gran celebración el domingo, a las 15, en el piletón del parque Camba Cuá, con espectáculos circenses, juegos y shows en vivo.

Para cerrar el fin de semana, la Peña Oficial de la Ciudad se realizará el domingo a partir de las 17 en la rotonda Plaza España. Contará con la actuación de artistas como Los Trovadores del Chamamé y Los Criollos de Corrientes, además de feria gastronómica y emprendedores.