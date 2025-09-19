Párense de Manos 3: la cartelera completa de peleas

La tercera edición de Párense de Manos, organizado por Luquitas Rodríguez, ya tiene fecha y sede confirmadas, mientras que este jueves se anunció la cartelera completa.

El evento boxístico, organizado por el programa de radio Paren La Mano, se llevará a cabo el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.

En la misma línea que sus ediciones anteriores, el evento tendrá como protagonistas a figuras de internet, deportistas y músicos. La noticia de la nueva sede ha generado una gran expectativa en redes sociales, donde se espera que se superen los récords de audiencia de las ediciones anteriores.

Los primeros famosos que habían sido confirmados para subirse al ring habían sido Flor Vigna, que ya había peleado y ganado en la segunda edición; y Roberto Galatti, quien estuvo en los dos eventos anteriores, con una derrota ante Grego Rossello y una victoria ante Emilio Gonzalez Moreira.

La cartelera, en tanto, fue anunciada este jueves 18 de septiembre a través de un evento especial. Entre las novedades aparece el combate entre Agustin, el nieto de Carlos Monzon; y Franco, el nieto de Ringo Bonavena.

Otra de las peleas que promete es la que protagonizarán el periodista Manu Jove y el streaming libertario Mariano Pérez, enfrentamiento que viene siendo anunciado desde hace meses.

La cartelera completa de Párense de Manos 3

Cosmic Kid vs. Mernuel

Flor Vigna vs. Mica Viciconte

Mariano Pérez vs. Manu Jove

William Banks vs. Gabino Silva

Espe vs. Dairi

Coker vs. Perxitaa

Pepi Staropoli vs. Maravilla Martínez

Carito vs. Coty Romero

Tomás Mazza vs. Gero Arias

Grego Rossello vs. Goncho Banzas

Agustín Monzón vs. Franco Bonavena - PELEA PRINCIPAL

