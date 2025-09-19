El Ministerio de Educación entregó un colectivo a una escuela de San Luis del Palmar

El Ministerio de Educación de Corrientes entregó este viernes un colectivo a una escuela de la localidad correntina de San Luis del Palmar. El objetivo es mejorar el acceso de los estudiantes que viven en parajes distantes al establecimiento escolar.

La unidad será utilizada para el traslado de alumnos de distintos parajes que asisten a la Escuela Nº 735 Juan José Fernández Blanco y al Colegio Secundario Colonia Llano.

La ministra de Educación Práxedes López, y el intendente de San Luis del Palmar, Néstor Rene Bujan partiparon esta mañana de un acto donde firmaron el acuerdo. También estuvieron presentes autoridades del ámbito educativo, como el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias, el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauro Rinaldi, el subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, y el director de Secundaria, Sergio Gutiérrez.

Durante su intervención, la ministra Práxedes López destacó el compromiso del Gobierno provincial con la educación de los jóvenes correntinos, especialmente de aquellos que viven en zonas rurales.

"Este es un compromiso del Gobierno de la Provincia que venimos llevando adelante con la intención de asegurar la trayectoria educativa de los alumnos de las escuelas rurales", afirmó López.

Por su parte, el intendente Néstor Rene Bujan expresó su agradecimiento al Gobierno provincial y al Ministerio de Educación, resaltando la importancia del nuevo vehículo para la comunidad sanluiseña.

"Hay muchas necesidades, y el medio de transporte es una de ellas. Gracias a Dios hoy tenemos esta gran satisfacción los sanluiseños", indicó el jefe comunal. Además, destacó el apoyo fundamental del subsecretario de Educación, Julio Navias, para hacer posible la entrega del colectivo.

Este acto refleja una colaboración constante entre la Municipalidad de San Luis del Palmar y el Ministerio de Educación de la Provincia, con el objetivo de garantizar la gratuidad del transporte escolar para los estudiantes de la zona.

La entrega del colectivo forma parte de una serie de medidas que buscan mejorar el acceso a la educación y apoyar a los estudiantes de las comunidades rurales de Corrientes.

