La China Suárez lo logró: finalmente, sus hijos comenzaron el colegio en Turquía

La China Suárez compartió en sus redes sociales lo orgullosa que se siente de sus hijos por la rápida adaptación a su nueva vida en Turquía, donde ella reside con su actual pareja, Mauro Icardi. A través de sus historias de Instagram, mostró a Rufina, Magnolia y Amancio con su nuevo uniforme escolar y los felicitó por comenzar el colegio en Estambul.

"Estoy orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos", escribió la actriz. "Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", agregó.

Días antes, la China Suárez también había compartido un video de Rufina, su hija con Nicolás Cabré, hablando en turco con fluidez. La adolescente dijo los números ordinales en el idioma local, lo que demostró lo rápido que se ha adaptado a su nueva vida. La actriz también mostró a Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, practicando el idioma.

La postura de Benjamín Vicuña sobre sus hijos en Turquía

Por su parte, Benjamín Vicuña se refirió a la situación en una entrevista con la prensa y se mostró afectado por la distancia de sus hijos. "Es difícil adaptarse y acomodarse a esta nueva vida", reconoció. "Pero bueno, nada, haciendo lo posible por entender y acoplarme a la nueva forma y el bienestar de mis hijos", explicó el actor durante una entrevista.

El actor chileno, que se mudó a Argentina para estar cerca de sus hijos, aseguró que esta nueva situación lo hace "pensar mucho" y lo obliga a planificar su vida. "Me vine a vivir a Argentina por mis hijos, eso no es ninguna novedad. Eso es un hecho, es real", continuó. Y concluyó: "Este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho, me hace planificarme, pero es todo demasiado".

FUENTE: minutouno.com