Coti Romero reveló que ya está interesada en otro hombre: "Me tiene miedo"

A pesar de que ya pasaron varios meses desde que Coti Romero y Nacho Castañares confirmaron su separación, lo cierto es que desde entonces ninguno de los dos volvió a mostrarse públicamente con nueva pareja. Pero ocurre que en las últimas horas la ex Gran Hermano 2022 admitió que está interesada en un nuevo hombre.

De visita en Resu, el programa de streaming en las tardes de Luzu, la correntina negó de planto estar actualmente saliendo con alguien. Pero confesó que sí le gusta alguien, a quien tiene divisado. “Dijeron que el finde me vieron acaramelada. Palabra de viejo encima. Estuve en una previa en una casa. Pasa que a mi me encanta que me den atención”, deslizó de entrada.

Fue allí que en medio de la charla con Leandro 'el Chino' Leunis justamente sobre su presente sentimental, Romero aclaró: “Y había mucha gente. Entonces a mi no me gustó mucho la idea. No hubo nada. Ni siquiera un acercamiento".

Fue allí cuando la correntina dio algunas pistas sobre el chico que tiene en la mira. "¿Cómo está mi corazón hoy? Hay alguien que me genera algo y es difícil que eso me suceda”, deslizó sonriente.

Al tiempo que confió: “Porque yo no estoy con alguien si no es que me genera algo mínimo. Él ni siquiera está en contacto conmigo. No lo sabe, no se habla conmigo y no hay nada. Pero creo que me conoce. No voy a decir si me sigue en las redes porque me tildan de que he quemado a jugadores de fútbol y era cierto”.

Y, en referencia a esto último, Coti Romero señaló: “La gente no entiende. Yo quemo a los que no me gustan. A los que me puedan generar algo no los quemo", y sobre el chico en cuestión confió: "Sé que esta persona no está con alguien. Para mí me tiene miedo. Es más o menos de mi edad. No tengo un tipo de hombre”.

De esta manera, luego de exponer algunas pistas a modo de señales para el candidato en cuestión, Coti concluyó admitiendo: “Pero pasa que a mi me gusta ese que no me da bola. Hay que dejar que todo fluya”.

