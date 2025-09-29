Los clubes de adultos mayores realizarán su fiesta de la primavera

La Casa Paraguaya será sede de la fiesta de la primavera de los Clubes de Adultos Mayores que se realizará el martes.

Este evento se realizará en la Casa Paraguaya, ubicada en avenida Armenia 2.927 y es coordinado por el Área de Adultos Mayores a cargo de la Licenciada Nelly Pintos, dependiente de la Dirección de Derechos de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social.

La fiesta arrancará desde las 15 del martes y se extenderá hasta las 18, donde los adultos mayores reforzarán la camaradería entre ellos.