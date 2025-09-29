¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

abuso sexual Quini 6 fiesta provincial del estudiante
DIFÍCIL MOMENTO

Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina

Tras un brutal accidente en modo, el exparticipante de Gran Hermano permanece alojado en terapia intensiva. Todos los detalles aportados por Daniela Celis.

Por El Litoral

Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 11:07

Luego de sufrir un terrible accidente en moto durante la noche del pasado viernes 12 de septiembre, Thiago Medina "continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno" y "se encuentra con recuperación de su estado general", según precisó Daniela Celis en el parte médico de este domingo.

Además, la expareja del joven y madre de sus gemelas Laia y Aimé señaló que el exconcursante del reality show presenta "mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica, en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición".

Además, "Pestañela" detalló que Thiago "continúa sin requerimiento inotrópico, y con parámetros estables, bajo cobertura antibiótica". En este sentido, manifestó: "Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros pronto".

FUENTE: minutouno.com

