Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina

Luego de sufrir un terrible accidente en moto durante la noche del pasado viernes 12 de septiembre, Thiago Medina "continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno" y "se encuentra con recuperación de su estado general", según precisó Daniela Celis en el parte médico de este domingo.

Además, la expareja del joven y madre de sus gemelas Laia y Aimé señaló que el exconcursante del reality show presenta "mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica, en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición".

Además, "Pestañela" detalló que Thiago "continúa sin requerimiento inotrópico, y con parámetros estables, bajo cobertura antibiótica". En este sentido, manifestó: "Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros pronto".

FUENTE: minutouno.com