Comienza el juicio contra el ex Intendente Caram por retomar funciones pese a suspensión

El próximo 20 de octubre se abrirá en Mercedes un nuevo juicio oral que tendrá como protagonistas al ex intendente Diego Martín Caram y al presidente del Concejo Deliberante, Carlos Roberto Sánchez. Ambos serán juzgados por los delitos de Usurpación de Autoridad y Desobediencia a Órdenes de Autoridades, en el marco de la causa por el intento de Caram de retomar el cargo pese a estar suspendido y bajo prisión preventiva.

El debate será llevado adelante por el juez subrogante Martín José Vega, debido a que los magistrados titulares se excusaron de intervenir por haber participado previamente en medidas vinculadas al caso.

El hecho investigado

Según la acusación del fiscal Adrián Aurelio Casarrubia, el 1 de julio de 2024 Caram, asistido por Sánchez, intentó volver a sus funciones como intendente, desconociendo la Resolución N° 1510/24 del Concejo Deliberante, que lo mantenía suspendido.

De acuerdo con la investigación, Sánchez habría abusado de sus facultades al firmar una nota en la que interpretaba que la suspensión había caducado, y con ello facilitó que Caram ingresara al municipio a primera hora, estacionara en el lugar reservado al intendente y retomara sus actividades mediante “vías de hecho e imposición”, desplazando a la viceintendenta Juana Elba Gauto, que estaba a cargo.

Imputaciones

A Caram se le atribuyen los delitos de Usurpación de Autoridad y Desobediencia a Órdenes de Autoridades , en carácter de autor material .

A Sánchez, los mismos delitos como partícipe necesario, sumados a Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos.

Situación actual

Aunque en este expediente Caram se encuentra en libertad, permanece detenido porque en mayo de 2024 fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sentencia que todavía espera resolución en la instancia de Casación.