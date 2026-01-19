Carnavales Barriales 2026: seis fechas confirmadas en barrios de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes presentó una nueva edición de los Carnavales Barriales, una de las propuestas culturales más convocantes del calendario de verano de la ciudad. La edición 2026 contará con seis noches de carnaval itinerante, con acceso libre y gratuito, y recorrerá distintos barrios de la Capital.

El lanzamiento se realizó en el parque Camba Cuá, donde Osiris, Ara Porá y Samba Pasión ofrecieron un adelanto artístico de lo que se vivirá desde el 27 de enero.

Un carnaval itinerante y comunitario

Durante la presentación, la secretaria de Cultura y Educación municipal, Keren Anderson, destacó el valor social y cultural de los Carnavales Barriales, y subrayó el trabajo que realizan las comparsas durante todo el año.

“Las comparsas realizan una labor artística y de contención social muy fuerte en los barrios”, señaló la funcionaria, al tiempo que confirmó que el evento mantendrá su carácter itinerante con seis fechas ya definidas.

Anderson remarcó que el objetivo es fortalecer el arte local y la identidad capitalina, en línea con la política cultural del Municipio.

Osiris anticipa su propuesta 2026

El presidente de la comparsa Osiris, Miguel Ramírez Paredes, expresó su entusiasmo por una nueva edición del carnaval barrial y destacó el trabajo sostenido que realizan a lo largo del año en talleres barriales.

Según explicó, la comparsa representará en esta edición a dioses egipcios, con una historia diseñada por Marco Ortega, y contará como soberana a Anahí Aracha Seneli. También invitó a la comunidad a sumarse a las noches de carnaval en los distintos barrios.

Cronograma oficial de los Carnavales Barriales 2026