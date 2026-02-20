Esquina convoca a una Audiencia Pública por el Plan de Gestión Ambiental de un basural

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Esquina convocó a la comunidad a participar de una Audiencia Pública en la que se abordará la presentación y consideración del informe final del estudio relativo al Plan de Gestión Ambiental del predio del basural a cielo abierto, ubicado en la zona de Santa Librada.

La convocatoria fue confirmada por el presidente del cuerpo, Ángel Piciochi, junto al secretario José Espinoza. La audiencia se realizará el próximo 6 de marzo de 2026, a las 10:00, en el Salón General San Martín.

El encuentro es organizado por el Concejo Deliberante a través de su Mesa Ejecutiva, en cumplimiento de lo establecido por la Carta Orgánica Municipal y en el marco de una resolución judicial que ordena avanzar en un plan integral para el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos urbanos.

Estudio ambiental

El informe fue elaborado por la consultora IMAPRO, que llevó adelante el relevamiento y análisis del impacto ambiental del actual vertedero a cielo abierto. Este estudio constituye un paso clave dentro del proceso que busca implementar un sistema integral de gestión de residuos, desde su generación hasta su disposición final.

Participación de la comunidad

Desde el Concejo informaron que podrán participar personas físicas o jurídicas, instituciones intermedias y organizaciones públicas o privadas que tengan algún interés o vínculo con la temática.

Quienes deseen exponer deberán inscribirse previamente en la Secretaría del Concejo Deliberante, en los horarios de 8:00 a 12:30 y de 17:00 a 20:00, hasta el 4 de marzo inclusive. También se habilitarán medios tecnológicos para quienes deseen participar de manera virtual.

Las autoridades destacaron la importancia de la participación ciudadana en un tema considerado histórico para la ciudad, ya que la problemática de los residuos se arrastra desde hace años y requiere una política ambiental sostenida.

Hacia una solución integral

En paralelo, el municipio avanza en medidas complementarias como la contratación transitoria de camiones recolectores y el llamado a futura licitación pública para optimizar el servicio, mientras continúa el proceso de regularización del sistema de tratamiento de residuos.

Asimismo, se recordó que el 1 de marzo se realizará la sesión especial de apertura del período ordinario del Concejo Deliberante, donde el intendente brindará su discurso inaugural.

Desde el cuerpo legislativo invitaron a toda la comunidad a involucrarse activamente, dejando de lado diferencias políticas y priorizando el bienestar común, con el objetivo de construir una ciudad más limpia, ordenada y sustentable.

Fuente: Actualidad Esquina