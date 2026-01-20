La Colonia de Verano 2026 comenzó en el CPC Paloma de la Paz

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes dio inicio oficial a la Colonia de Verano 2026, una propuesta recreativa destinada a niños, niñas y adolescentes que se desarrolla en el Centro de Participación Ciudadana (CPC) del barrio Paloma de la Paz, en la ciudad Capital.

La actividad comenzó con un promedio de 50 asistentes, quienes participaron de la primera jornada con entusiasmo y expectativa por el cronograma previsto para la temporada.

Propuesta recreativa y deportiva

La colonia es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del Dr. José Irigoyen, a través del CPC Paloma de la Paz, y contempla una amplia variedad de actividades pensadas para el disfrute y la integración de los participantes.

Entre las propuestas se incluyen:

Deportes : fútbol, vóley y gimnasia.

: fútbol, vóley y gimnasia. Talleres recreativos : pintura, dibujo y manualidades.

: pintura, dibujo y manualidades. Juegos: juegos de mesa, circuitos de obstáculos y juegos tradicionales como rayuela, soga y elástico.

Al finalizar cada jornada, los participantes comparten una merienda, como parte del espacio de encuentro y socialización.

Un espacio de contención y disfrute

Desde la organización destacaron que la Colonia de Verano 2026 está pensada como un espacio de diversión, distracción y acompañamiento, promoviendo el juego, la actividad física y la convivencia durante el receso estival.

La iniciativa forma parte de las acciones que se desarrollan en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de garantizar propuestas recreativas accesibles para niños y adolescentes durante el verano.