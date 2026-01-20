¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

SALUD PÚBLICA

Operativo sanitario en Corrientes: se realizaron 300 atenciones en el Barrio Esperanza

Hubo controles médicos, vacunación y otros servicios. Anunciaron nuevas jornadas en los barrios Caridi y Quilmes.

Por El Litoral

Martes, 20 de enero de 2026 a las 12:34

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes realizó un operativo sanitario en el barrio Esperanza de la ciudad capital. Se llevó adelante con el objetivo de acercar servicios de atención y prevención a los vecinos.

La actividad comenzó a las 8.30 y se desarrolló en el predio del ex matadero, donde hubo cerca de 300 atenciones.

Durante el operativo, se brindaron servicios de vacunación, control de peso y talla en niños y adultos, medición de signos vitales, glucemia y presión arterial.

Además, se ofreció atención clínica, pediátrica y odontológica, se realizaron electrocardiogramas y funcionó un servicio de farmacia. El operativo incluyó también acciones de cuidado para mascotas.

Requisitos y próximos operativos

Desde la organización recordaron que para la admisión fue necesario presentar el DNI y el carnet de vacunación.

En este marco, la coordinadora de Operativos Sanitarios (APS), Susana Vega, señaló que el objetivo de estas acciones es “fortalecer la accesibilidad a la población, llevando atención, prevención y cuidados en cada barrio”.

Como antecedente, la semana pasada el Ministerio estuvo presente en el barrio Pirayuí, donde se realizó una jornada de vacunación y se sumaron prestaciones de odontología y ginecología.

Finalmente, se informó que el jueves y viernes se desarrollarán jornadas de vacunación en el barrio Caridi. Por otro lado, el martes 27 de enero está previsto un nuevo operativo sanitario en el barrio Quilmes.

