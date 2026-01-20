Operativo sanitario en Corrientes: se realizaron 300 atenciones en el Barrio Esperanza

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes realizó un operativo sanitario en el barrio Esperanza de la ciudad capital. Se llevó adelante con el objetivo de acercar servicios de atención y prevención a los vecinos.

La actividad comenzó a las 8.30 y se desarrolló en el predio del ex matadero, donde hubo cerca de 300 atenciones.

Durante el operativo, se brindaron servicios de vacunación, control de peso y talla en niños y adultos, medición de signos vitales, glucemia y presión arterial.

Además, se ofreció atención clínica, pediátrica y odontológica, se realizaron electrocardiogramas y funcionó un servicio de farmacia. El operativo incluyó también acciones de cuidado para mascotas.

Requisitos y próximos operativos

Desde la organización recordaron que para la admisión fue necesario presentar el DNI y el carnet de vacunación.

En este marco, la coordinadora de Operativos Sanitarios (APS), Susana Vega, señaló que el objetivo de estas acciones es “fortalecer la accesibilidad a la población, llevando atención, prevención y cuidados en cada barrio”.

Como antecedente, la semana pasada el Ministerio estuvo presente en el barrio Pirayuí, donde se realizó una jornada de vacunación y se sumaron prestaciones de odontología y ginecología.

Finalmente, se informó que el jueves y viernes se desarrollarán jornadas de vacunación en el barrio Caridi. Por otro lado, el martes 27 de enero está previsto un nuevo operativo sanitario en el barrio Quilmes.